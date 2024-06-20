Елисеенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеенко Николай

Елисеенко Николай

avatar

Место рождения

с. старые Бобовичи, Новозыбковский район, Гомелевской области

Дата рождения

01.08.1933

Дата смерти

30.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933

Отец: Елисеенко Данил

Мать: Елисеенко Мария

Рождение ребёнка
15.08.1956

Сын: Елисеенко Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
30.08.1994
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.