Елисеенко Николай
Место рожденияс. старые Бобовичи, Новозыбковский район, Гомелевской области
Дата рождения01.08.1933
Дата смерти30.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933
Отец: Елисеенко Данил
Мать: Елисеенко Мария
Рождение ребёнка
15.08.1956
Сын: Елисеенко Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
30.08.1994
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно