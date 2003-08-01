Шаповалова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповалова Дарья Петровна

Шаповалова Дарья Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1911

Дата смерти

01.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1911

Отец: Куприянов Пётр Дмитриевич

Мать: Куприянова Евдокия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Шаповалова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Шаповалова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Шаповалова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шаповалов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
31.10.1946

Сын: Шаповалов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Андреевич

Смерть
01.08.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.