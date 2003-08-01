Шаповалова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1911
Дата смерти01.08.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Шаповалова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Шаповалова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Шаповалова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1937
Сын: Шаповалов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
31.10.1946
Сын: Шаповалов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Андреевич
Смерть
01.08.2003