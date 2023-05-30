Зотова Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1894
Муж: Зотов Архип Семёнов
Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1905
Отец ребёнка: Зотов Архип Семёнов
Рождение ребёнка
1913
Сын: Зотов Александр Архипович
Отец ребёнка: Зотов Архип Семёнов
Смерть
Неизвестно