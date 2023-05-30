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Зотова Татьяна Иванова

Место рождения

Дединово, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Дединово, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
09.01.1894

Муж: Зотов Архип Семёнов

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1905

Сын: Зотов Андрей Архипович

Отец ребёнка: Зотов Архип Семёнов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Зотов Александр Архипович

Отец ребёнка: Зотов Архип Семёнов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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