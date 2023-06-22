Ананьева (Талицких) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1967
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1967
Отец: Талицких Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ананьев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
29.07.1994
Дочь: Ананьева Виктория Александровна
Отец ребёнка: Ананьев Александр Владимирович