Ананьева (Талицких) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Талицких) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1967

Пол

Женский

Отец

Мать

1945 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1967

Отец: Талицких Владимир

Мать: Талицких Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананьев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
29.07.1994

Дочь: Ананьева Виктория Александровна

Отец ребёнка: Ананьев Александр Владимирович

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