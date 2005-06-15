Nisametdin Fatih — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nisametdin Fatih

Место рождения

Terijoki

Дата рождения

25.09.1928

Дата смерти

15.06.2005

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928

Отец: Nisametdin Safiulla R-M198

Мать: Nisametdin (Husnetdin) Fatima

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.06.2005
Похороны
Неизвестно

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