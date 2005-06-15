Nisametdin Fatih
Место рожденияTerijoki
Дата рождения25.09.1928
Дата смерти15.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.06.2005
Похороны
Неизвестно