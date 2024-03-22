(Ходакова) Христина Феофанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Ходаков Яков Гуров
Отец ребёнка: Ходаков Гурий Астафьев
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Ходаков Гурий Астафьев
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Ходаков Яков Гуров
Отец ребёнка: Ходаков Гурий Астафьев
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1782