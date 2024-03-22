(Ходакова) Христина Феофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ходакова) Христина Феофанова

Место рождения

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Ходаков Яков Гуров

Отец ребёнка: Ходаков Гурий Астафьев

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Ходаков Кондратий Гуров

Отец ребёнка: Ходаков Гурий Астафьев

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Ходаков Яков Гуров

Отец ребёнка: Ходаков Гурий Астафьев

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1782
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