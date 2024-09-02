Конев Яков Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конев Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конева Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Конева Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Конев Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Конева Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Конева) Агрипина Иаковлевна
Мать ребёнка: Конева Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Конева) Евфимия Яковлевна
Мать ребёнка: Конева Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Конева Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Конев Лука Яковлевич
Мать ребёнка: Конева Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Конева) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Конева Акилина Павловна
Смерть
Неизвестно