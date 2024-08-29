Варвара Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1823
Рождение ребёнка
1829
Сын: Семен
Отец ребёнка: Концов Никонор Кузьмич
Рождение ребёнка
03.04.1832
Сын: Концов Василий Никонорович
Отец ребёнка: Концов Никонор Кузьмич
Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно