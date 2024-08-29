Варвара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1823

Муж: Концов Никонор Кузьмич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Семен

Отец ребёнка: Концов Никонор Кузьмич

Рождение ребёнка
03.04.1832

Сын: Концов Василий Никонорович

Отец ребёнка: Концов Никонор Кузьмич

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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