Тулатов Агубекир (Пупу) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Агубекир (Пупу)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Касполат Пшимахоевич

Мать: Тулатова Салимат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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