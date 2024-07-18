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(Реброва) Елена Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ребров Михаил Семенов

Отец ребёнка: Ребров Симеон Иосифов

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Реброва) Анна Семенова

Отец ребёнка: Ребров Симеон Иосифов

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ребров Адриан Семенов

Отец ребёнка: Ребров Симеон Иосифов

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ребров Иоанн Семенов

Отец ребёнка: Ребров Симеон Иосифов

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ребров Степан Семенов

Отец ребёнка: Ребров Симеон Иосифов

Смерть
Неизвестно

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