(Реброва) Елена Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Ребров Симеон Иосифов
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Реброва) Анна Семенова
Отец ребёнка: Ребров Симеон Иосифов
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Ребров Симеон Иосифов
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ребров Иоанн Семенов
Отец ребёнка: Ребров Симеон Иосифов
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Ребров Симеон Иосифов
Смерть
Неизвестно