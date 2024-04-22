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Самичев Алексей Федоров

Место рождения

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Федор Петров

Мать: Матрона Иосифова

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Самичев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Самичева Елена Леонтьева

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1870

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Самичева Елена Леонтьева

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1874

Дочь: Евстолия Алексеевна

Мать ребёнка: Самичева Елена Леонтьева

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Самичева Елена Леонтьева

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самичева Елена Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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