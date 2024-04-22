Самичев Алексей Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Федор Петров
Мать: Матрона Иосифова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Самичев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Самичева Елена Леонтьева
Рождение ребёнка
19.07.1870
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Самичева Елена Леонтьева
Рождение ребёнка
24.07.1874
Дочь: Евстолия Алексеевна
Мать ребёнка: Самичева Елена Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Самичева Елена Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самичева Елена Леонтьева
Смерть
Неизвестно