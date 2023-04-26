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Максаков Михаил Панкратович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Максаков Прокл Михайлович

Мать: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
25.11.1873

Сын: Максаков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1875

Сын: Максаков Гаврила Михайлович

Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1878

Дочь: (Максакова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1879

Сын: Максаков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1882

Сын: Максаков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1884

Дочь: (Максакова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: (Максакова) Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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