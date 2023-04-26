Максаков Михаил Панкратович
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1873
Сын: Максаков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
11.07.1875
Сын: Максаков Гаврила Михайлович
Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
12.05.1878
Дочь: (Максакова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.08.1879
Сын: Максаков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1882
Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.1884
Дочь: (Максакова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: (Максакова) Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Максакова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно