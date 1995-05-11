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Кабанов Вячеслав Федорович

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

19.05.1941

Дата смерти

11.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1941

Отец: Кабанов Федор Дмитриевич

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Неежко Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Евгений Федорович

Мать ребёнка: Неежко Лидия Павловна

Рождение ребёнка
25.02.1963

Сын: Кабанов Михаил Вячеславович

Мать ребёнка: Неежко Лидия Павловна

Смерть
11.05.1995
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

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