Кабанов Вячеслав Федорович
Место рождения
Дата рождения19.05.1941
Дата смерти11.05.1995
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1941
Отец: Кабанов Федор Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Неежко Лидия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Евгений Федорович
Мать ребёнка: Неежко Лидия Павловна
Рождение ребёнка
25.02.1963
Сын: Кабанов Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Неежко Лидия Павловна
Смерть
11.05.1995
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)