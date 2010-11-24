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Алмин Никита Алексндрович
Алмин Никита Алексндрович
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Древо
Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
24.11.2010
Пол
Мужской
Отец
Алмин Александр Анатольевич
1979 г.р.
Мать
Гусева Валерия Валерьевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2010
Отец:
Алмин Александр Анатольевич
Мать:
Гусева Валерия Валерьевна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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