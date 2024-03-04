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Анохин Андрей Андреевич

Место рождения

Покровка, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Анохин Андрей Тимофеевич

Мать: не указана

Покровка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Призыв на военную службу
Неизвестно
Рядовой, 60-й пехотный Замосцкий полк.
Лечение в госпитале
17.03.1915
Причина выбытия: ранен/контужен. Сквозная рана левого бедра. Место события: Карпаты
Смерть
Неизвестно

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