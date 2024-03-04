Анохин Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Анохин Андрей Тимофеевич
Мать: не указана
Призыв на военную службу
Неизвестно
Рядовой, 60-й пехотный Замосцкий полк.
Лечение в госпитале
17.03.1915
Причина выбытия: ранен/контужен. Сквозная рана левого бедра. Место события: Карпаты
Смерть
Неизвестно