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Митрофанов Алексей Митрофанович

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1791

Отец: Степанова Сын Митрофан «Рахмисъ»

Мать: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Род
Место жительства
Неизвестно
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Род
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 3 гильдии Стерлитамакского Купечества
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова (Алексеева) Дарья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Митрофанов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1819

Сын: Митрофанов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1822

Дочь: (Митрофанова) Аграфена Алексеевна

Мать ребёнка: Митрофанова (Алексеева) Дарья

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Род
Смерть
Неизвестно

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