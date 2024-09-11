Митрофанов Алексей Митрофанович
Место рождения
Дата рождения01.01.1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1791
Отец: Степанова Сын Митрофан «Рахмисъ»
Мать: не указана
Род
Место жительства
Неизвестно
Род
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 3 гильдии Стерлитамакского Купечества
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Митрофанов Петр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1819
Сын: Митрофанов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1822
Дочь: (Митрофанова) Аграфена Алексеевна
Мать ребёнка: Митрофанова (Алексеева) Дарья
Род
Смерть
Неизвестно