Шадчин Юрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шадчин Павел Иванович
Мать: Шадчина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадчин Игорь Юрьевич
Мать ребёнка: Шадчина Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадчина Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
26.06.1963
Мать ребёнка: Шадчина Лидия Федоровна
Смерть
Неизвестно