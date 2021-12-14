Шадчин Юрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадчин Юрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шадчин Павел Иванович

Мать: Шадчина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадчин Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Шадчина Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадчина Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
26.06.1963

Сын: Шадчин Виктор Юрьевич

Мать ребёнка: Шадчина Лидия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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