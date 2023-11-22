Белорукова (Латышева) Харитинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1897
Дата смерти?.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1897
Бракосочетание
15.01.1914
Рождение ребёнка
14.08.1915
Дочь: Корнеева, Будряковская (не Зарегистрирован), Колединцева Мария Мартыновна
Отец ребёнка: Белоруков Мартын Порфирьевич
Томская область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Озёрская/радченко Таисия Мартыновна
Отец ребёнка: Белоруков Мартын Порфирьевич
Рождение ребёнка
Около 1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
Около 04.05.1925
Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1930
Дочь: Андреева Анна Мартыновна
Отец ребёнка: Белоруков Мартын Порфирьевич
д.Листвянка Черепановского района Новосибирской области
Смерть
?.09.1983
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно