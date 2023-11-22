Белорукова (Латышева) Харитинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белорукова (Латышева) Харитинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1897

Дата смерти

?.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1897

Отец: Латышев Василий Афанасьевич

Мать: Латышева Наталья Данииловна

Бракосочетание
15.01.1914

Муж: Белоруков Мартын Порфирьевич

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.08.1915

Дочь: Корнеева, Будряковская (не Зарегистрирован), Колединцева Мария Мартыновна

Отец ребёнка: Белоруков Мартын Порфирьевич

Томская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Озёрская/радченко Таисия Мартыновна

Отец ребёнка: Белоруков Мартын Порфирьевич

Рождение ребёнка
Около 1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоруков Мартын Порфирьевич

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоруков Мартын Порфирьевич

Рождение ребёнка
Около 04.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоруков Мартын Порфирьевич

Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1930

Дочь: Андреева Анна Мартыновна

Отец ребёнка: Белоруков Мартын Порфирьевич

д.Листвянка Черепановского района Новосибирской области
Смерть
?.09.1983
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
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