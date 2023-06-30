Фомин Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1915

Дата смерти

01.01.1990

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
01.01.1915

Отец: Фомин Василий 2

Мать: Фомина И

Смерть
01.01.1990
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