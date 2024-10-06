Дергунова (Щетинина) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1881 ст.
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
12.09.1904
Сын: Дергунов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Дергунов Василий Андреевич
По МК: 21 января 1904 г
Рождение ребёнка
31.05.1915 ст.
Отец ребёнка: Дергунов Василий Андреевич
ОГАОО-389-2-277
Рождение ребёнка
13.11.1919 ст.
Сын: Дергунов Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Дергунов Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно