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Дергунова (Щетинина) Ксения Васильевна

Место рождения

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.01.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1881 ст.

Отец: Щетинин Василий Архипович?

Мать: Щетинина Ксения Абрамовна?

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Муж: Дергунов Василий Андреевич

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
12.09.1904

Сын: Дергунов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Дергунов Василий Андреевич

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
По МК: 21 января 1904 г
Рождение ребёнка
31.05.1915 ст.

Сын: Дергунов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дергунов Василий Андреевич

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-389-2-277
Рождение ребёнка
13.11.1919 ст.

Сын: Дергунов Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Дергунов Василий Андреевич

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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