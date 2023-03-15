Паднюк (Цыбина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паднюк (Цыбина) Светлана

Место рождения

Чарджоу, Туркменистан

Дата рождения

16.09.1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1966

Отец: Цыбин Анатолий

Мать: Цыбина (Козырева) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Чарджоу, Туркменистан

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