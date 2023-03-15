Паднюк (Цыбина) Светлана
Место рожденияЧарджоу, Туркменистан
Дата рождения16.09.1966
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1966
Отец: Цыбин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Чарджоу, Туркменистан