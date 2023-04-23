Швецов Николай Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов Николай Никитович

Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Швецов Никита Евдокимович

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швецова Нина Владимировна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швецова Нина Владимировна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Нина Владимировна

Смерть
Неизвестно

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