Деветьярова Амина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Минагулова Латифа
Отец ребёнка: Деветьяров Гатаулла
с.Абдульменево Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатима
Отец ребёнка: Деветьяров Гатаулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тукмачева Амина
Отец ребёнка: Деветьяров Гатаулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Деветьяров Гатаулла
Смерть
Неизвестно