Деветьярова Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деветьярова Амина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Минагулова Латифа

Отец ребёнка: Деветьяров Гатаулла

с.Абдульменево Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатима

Отец ребёнка: Деветьяров Гатаулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тукмачева Амина

Отец ребёнка: Деветьяров Гатаулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деветьяров Гиззатулла

Отец ребёнка: Деветьяров Гатаулла

Смерть
Неизвестно
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