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Платонова Анна Михайловна

Место рождения

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

19.09.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1907 ст.

Отец: Платонов Михаил Арсениев

Мать: Платонова Прасковья (Параскева) Ивановна (Иоаннова)

Фомицино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Судайской волости деревни Фомицыно крестьянин Михаил Арсеньев Платонов и законная жена его Параскева Иванова, оба православного вероисповедания. ГАКО, 56-25-269-57об-58
Крещение
20.09.1907 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Деревни Льгово крестьянский сын Александр Иванов и крестьянская жена Пелагея Алексеева. ГАКО, 56-25-269-57об-58
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