Платонова Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.09.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.09.1907 ст.
Судайской волости деревни Фомицыно крестьянин Михаил Арсеньев Платонов и законная жена его Параскева Иванова, оба православного вероисповедания. ГАКО, 56-25-269-57об-58
Крещение
20.09.1907 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Деревни Льгово крестьянский сын Александр Иванов и крестьянская жена Пелагея Алексеева. ГАКО, 56-25-269-57об-58