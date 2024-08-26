Корекова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Кореков Сава Дмитриевич
рекрут в 1815
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Корекова) Вера Саввична
Отец ребёнка: Кореков Сава Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Кореков Сава Дмитриевич
Смерть
Неизвестно