Корекова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корекова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кореков Сава Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кореков Андрей Саввич

Отец ребёнка: Кореков Сава Дмитриевич

рекрут в 1815
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Корекова) Вера Саввична

Отец ребёнка: Кореков Сава Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Кореков Григорий Саввич

Отец ребёнка: Кореков Сава Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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