Черенкова Надежда Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенкова Надежда Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черенкова) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Черенков Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черенкова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Черенков Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черенков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Черенков Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1960

Дочь: (Черенкова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Черенков Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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