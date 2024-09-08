Черенкова Надежда Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черенкова) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Черенков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черенкова) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Черенков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черенков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Черенков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
24.01.1960
Дочь: (Черенкова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Черенков Владимир Алексеевич
Смерть
Неизвестно