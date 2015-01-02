Толченкова (Васина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дымов Константин
Мать: Дымова Вера
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толченков Вячеслав
Город Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васин Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васин Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толченков Вячеслав
Смерть
02.01.2015