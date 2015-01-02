Толченкова (Васина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толченкова (Васина) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1924 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дымов Константин

Мать: Дымова Вера

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толченков Вячеслав

Город Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васин Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васин Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толченков Вячеслав

Смерть
02.01.2015
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