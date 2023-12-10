Ростовцева Неонила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Ростовцев Кузьма Антонович
Рождение ребёнка
25.12.1870 ст.
Сын: Ростовцев Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Ростовцев Кузьма Антонович
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Ростовцев Кузьма Антонович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Ростовцев Георгий Кузьмич
Отец ребёнка: Ростовцев Кузьма Антонович
Смерть
Неизвестно