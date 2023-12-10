Ростовцева Неонила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцева Неонила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Ростовцев Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Ростовцев Кузьма Антонович

Рождение ребёнка
25.12.1870 ст.

Сын: Ростовцев Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Ростовцев Кузьма Антонович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Ростовцев Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Ростовцев Кузьма Антонович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Ростовцев Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Ростовцев Кузьма Антонович

Смерть
Неизвестно
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