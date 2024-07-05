Калимбет (Скулова) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения10.05.1993
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1993
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.08.2020
Муж: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.06.2024
Сын: Калимбет Григорий Павлович
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