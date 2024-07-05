Калимбет (Скулова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалимбет (Скулова) Анастасия Сергеевна

Калимбет (Скулова) Анастасия Сергеевна

avatar

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

10.05.1993

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1993

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
08.08.2020

Муж: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.06.2024

Сын: Калимбет Григорий Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.