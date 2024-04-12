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Нестерович Иван Филипович

Место рождения

Магдулино, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

26.01.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1879 ст.

Отец: Нестерович Филип Гаврилович

Мать: Нестерович Марьянна Николаевна

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Крещение
11.02.1879 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Арест
10.01.1940
Магдулино, Мядельский район, Минская область
Обвинение: 74 УК БССР - Агент польской полиции
Осуждение
30.07.1940
Приговор: 8 лет ИТЛ
Отбывание наказания
С 1940 по 21.08.1941
Сиблаг
Реабилитация осужденного
26.12.1989
Смерть
Неизвестно
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