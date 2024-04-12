Нестерович Иван Филипович
Место рождения
Дата рождения26.01.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1879 ст.
Крещение
11.02.1879 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Арест
10.01.1940
Обвинение: 74 УК БССР - Агент польской полиции
Осуждение
30.07.1940
Приговор: 8 лет ИТЛ
Отбывание наказания
С 1940 по 21.08.1941
Сиблаг
Реабилитация осужденного
26.12.1989
Смерть
Неизвестно