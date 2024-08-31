Ковалевская (Чмоленко) Надежда Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевская (Чмоленко) Надежда Митрофановна

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Место рождения

Греково-Александровка

Дата рождения

14.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914

Отец: Чмуленко Митрофан Евмениевич

Мать: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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