Татьяна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Прохоровна

Место рождения

д.Карпова

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Карпова
Бракосочетание
27.10.1868 ст.

Муж: Авив Егорович

Рождение ребёнка
11.10.1870 ст.

Дочь: Параскева Авивовна

Отец ребёнка: Авив Егорович

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Елизавета Авивовна

Отец ребёнка: Авив Егорович

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1874 ст.

Сын: Ксенофонт Авивович

Отец ребёнка: Авив Егорович

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1875

Сын: Игнат Авивович

Отец ребёнка: Авив Егорович

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.02.1878 ст.

Дочь: Анна Авивовна

Отец ребёнка: Авив Егорович

Борково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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