Татьяна Прохоровна
Место рожденияд.Карпова
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.10.1868 ст.
Муж: Авив Егорович
Рождение ребёнка
11.10.1870 ст.
Дочь: Параскева Авивовна
Отец ребёнка: Авив Егорович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Елизавета Авивовна
Отец ребёнка: Авив Егорович
Рождение ребёнка
26.01.1874 ст.
Сын: Ксенофонт Авивович
Отец ребёнка: Авив Егорович
Рождение ребёнка
28.05.1875
Сын: Игнат Авивович
Отец ребёнка: Авив Егорович
Рождение ребёнка
02.02.1878 ст.
Дочь: Анна Авивовна
Отец ребёнка: Авив Егорович
Смерть
Неизвестно