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Терпигорьев Виталий Леонидович

Место рождения

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

30.08.1938

Дата смерти

15.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1938

Отец: Терпигорьев Леонид Яковлевич

Мать: Терпигорьева (Коршунова) Наталья Павловна

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терпигорьева (Самоходкина) Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
23.02.1965

Сын: Терпигорьев Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Терпигорьева (Самоходкина) Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
16.04.1970

Дочь: (Терпигорьева) Ирина Витальевна

Мать ребёнка: Терпигорьева (Самоходкина) Нина Григорьевна

Смерть
15.03.2004
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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