Терпигорьев Виталий Леонидович
Место рождения
Дата рождения30.08.1938
Дата смерти15.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1965
Сын: Терпигорьев Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Терпигорьева (Самоходкина) Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
16.04.1970
Дочь: (Терпигорьева) Ирина Витальевна
Мать ребёнка: Терпигорьева (Самоходкина) Нина Григорьевна
Смерть
15.03.2004
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область