Конина (Щетинина) Ироида Амплиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конина (Щетинина) Ироида Амплиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1867

Отец: Щетинин Амплий (Амплей) Петрович

Мать: Щетинина Гликерия Андреевна

Бракосочетание
26.01.1891

Муж: Конин Дмитрий Феофанович

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1891 или 14.11.1891

Сын: Конин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Конин Дмитрий Феофанович

Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893

Дочь: Ми???? Дмитриевна

Отец ребёнка: Конин Дмитрий Феофанович

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Конин Дмитрий Феофанович

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178 | стр 178
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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