(Садомцева) Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Садомцева) Агафья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1917

Отец: Садомцев Степан Григорьевич

Мать: Садомцева Наталья Тимофеевна

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