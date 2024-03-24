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Трухина Александра Ивановна

Место рождения

Нарасун, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

18.05.1896

Дата смерти

19.11.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1919 г.р.
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1896

Отец: Трухин Иван Исаакович

Мать: Трухина Марфа Игнатьевна

Нарасун, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Топорков Терентий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919

Сын: Топорков Константин Терентьевич

Отец ребёнка: Топорков Терентий Александрович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Топорков Терентий Александрович

Смерть
19.11.1982

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