Трухина Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.05.1896
Дата смерти19.11.1982
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1896
Отец: Трухин Иван Исаакович
Мать: Трухина Марфа Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Топорков Терентий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Топорков Константин Терентьевич
Отец ребёнка: Топорков Терентий Александрович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Топорков Терентий Александрович
Смерть
19.11.1982