Гагкаева (Шульга) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагкаева (Шульга) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1919

Дата смерти

10.08.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
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Место
Комментарий
Рождение
12.04.1919

Отец: Шульга Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гагкаев Сослан Состикович

Рождение ребёнка
10.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гагкаев Сослан Состикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагкаев Сослан Состикович

Смерть
10.08.2001
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