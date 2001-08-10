Гагкаева (Шульга) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1919
Дата смерти10.08.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1919
Отец: Шульга Андрей
Рождение ребёнка
03.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гагкаев Сослан Состикович
Рождение ребёнка
10.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гагкаев Сослан Состикович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.2001