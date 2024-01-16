Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1690
Дата смертиПосле 1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1701 и 1707
Сын: Петр Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким
Рождение ребёнка
Между 1714 и 1718
Сын: Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Ирина Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким
Смерть
После 1722