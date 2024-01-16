Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1690

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1689 г.р.

Дети

Между 1701 и 1707 г.р.
Между 1714 и 1718 г.р.
До 1722 г.р.
До 1722 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1701 и 1707

Сын: Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1706

Муж: Евдоким

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1714 и 1718

Сын: Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Ирина Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким

Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1722
Оброшино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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