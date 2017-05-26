(Смирнова) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.01.1925
Дата смерти26.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1951
Дочь: (Зинько) Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.08.1955
Дочь: (Зинько) Марина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.05.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость