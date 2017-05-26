(Смирнова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Смирнова) Мария

(Смирнова) Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

05.01.1925

Дата смерти

26.05.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1951

Дочь: (Зинько) Наталья

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.1955

Дочь: (Зинько) Марина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
26.05.2017
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.