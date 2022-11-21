Воронцов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Рождение ребёнка
15.03.1911

Дочь: (Воронцова) Лидия Ильинична

Мать ребёнка: (Воронцова) Клавдия Михайловна

Починичи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Воронцов Николай Ильич

Мать ребёнка: (Воронцова) Клавдия Михайловна

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