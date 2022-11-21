Воронцов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Рождение ребёнка
15.03.1911
Дочь: (Воронцова) Лидия Ильинична
Мать ребёнка: (Воронцова) Клавдия Михайловна
Починичи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: (Воронцова) Клавдия Михайловна