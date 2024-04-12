Затеев Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения19.03.1905
Дата смерти14.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1905
Отец: Затеев Фёдор
Мать: Затеева Татьяна
Рождение ребёнка
16.10.1950
Сын: Завгородний Юрий Степанович
Мать ребёнка: Завгородняя Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1952
Дочь: Решетняк Валентина Степановна
Мать ребёнка: Завгородняя Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1954
Дочь: Глебова Нина Степановна
Мать ребёнка: Завгородняя Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Мария вторая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.02.1985