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Затеев Степан Федорович

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Место рождения

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

19.03.1905

Дата смерти

14.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1905

Отец: Затеев Фёдор

Мать: Затеева Татьяна

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.10.1950

Сын: Завгородний Юрий Степанович

Мать ребёнка: Завгородняя Мария Ивановна

Подлесное, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.02.1952

Дочь: Решетняк Валентина Степановна

Мать ребёнка: Завгородняя Мария Ивановна

Подлесное, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.07.1954

Дочь: Глебова Нина Степановна

Мать ребёнка: Завгородняя Мария Ивановна

Подлесное, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завгородняя Мария Ивановна

Мария вторая жена
Место жительства
Неизвестно
Подлесное, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
14.02.1985
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