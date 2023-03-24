Жена Гужова Александра Ивановича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Гужова Александра Ивановича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужов Александр Иванович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гужова) Татьяна

Отец ребёнка: Гужов Александр Иванович

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область

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