Жена Гужова Александра Ивановича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гужов Александр Иванович
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гужова) Татьяна
Отец ребёнка: Гужов Александр Иванович
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область