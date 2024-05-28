Ботюк Варвара Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1906 или 1909
Рождение ребёнка
01.08.1912 ст.
Сын: Ботюк Степан (Стефан) Мануилович
Отец ребёнка: Ботюк Самуил (Мануил) Антониевич
Восприемник
25.07.1914 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение Бориса Авраамовича Сагана Ново-Локтевской волости, посёлка Каменки крестьянин Авраам Саввин Саган и законная жена его Домникия Трифонова, оба православные Восприемники: того же посёлка кре... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1923
Отец ребёнка: Ботюк Самуил (Мануил) Антониевич
5 ребенок по числу родившихся 4 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребёнка, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Батюк Мануил (Самуи... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1925
Отец ребёнка: Ботюк Самуил (Мануил) Антониевич
7 ребенок по числу родившихся 6 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребенка Ботюком Самуилом Антониевичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уе... Показать все
Смерть
Неизвестно