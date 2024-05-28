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Ботюк Варвара Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1906 или 1909

Муж: Ботюк Самуил (Мануил) Антониевич

Рождение ребёнка
01.08.1912 ст.

Сын: Ботюк Степан (Стефан) Мануилович

Отец ребёнка: Ботюк Самуил (Мануил) Антониевич

Восприемник
25.07.1914 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение Бориса Авраамовича Сагана Ново-Локтевской волости, посёлка Каменки крестьянин Авраам Саввин Саган и законная жена его Домникия Трифонова, оба православные Восприемники: того же посёлка кре... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1923

Сын: Батюк Алексей Самуилович

Отец ребёнка: Ботюк Самуил (Мануил) Антониевич

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
5 ребенок по числу родившихся 4 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребёнка, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Батюк Мануил (Самуи... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1925

Сын: Ботюк Максим Самуилович

Отец ребёнка: Ботюк Самуил (Мануил) Антониевич

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
7 ребенок по числу родившихся 6 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребенка Ботюком Самуилом Антониевичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уе... Показать все
Смерть
Неизвестно

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