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Баранов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1913

Дата смерти

10.08.1970

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1913

Отец: Баранов Иван Павлович

Мать: Баранова Александра Александровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова (Шумайлова) Манефа Михайловна

Рождение ребёнка
24.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова (Шумайлова) Манефа Михайловна

Рождение ребёнка
24.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова (Шумайлова) Манефа Михайловна

Смерть
10.08.1970
Причина: Сердечный приступ Похоронен в г. Октябрьский,Башкирия

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