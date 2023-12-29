Баранов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1913
Дата смерти10.08.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1913
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1939
Рождение ребёнка
24.06.1946
Рождение ребёнка
24.10.1948
Смерть
10.08.1970
Причина: Сердечный приступ Похоронен в г. Октябрьский,Башкирия