Безнос Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти19.01.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
14.01.1878
Отец ребёнка: Безнос Андрей Яковлевич
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-72,зап-2
Рождение ребёнка
?.10.1884
Отец ребёнка: Безнос Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1911
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно