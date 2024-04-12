Безнос Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безнос Анна Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

19.01.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1878

Сын: Безнос Павел Андреевич

Отец ребёнка: Безнос Андрей Яковлевич

ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-72,зап-2
Рождение ребёнка
?.10.1884

Сын: Безнос Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Безнос Андрей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безнос Андрей Яковлевич

Смерть
19.01.1911
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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