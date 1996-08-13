Коршунов Павел Мефодьевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1921
Дата смерти13.08.1996
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1921
Отец: Коршунов Мефодий (Нефед) Прохорович
Бракосочетание
17.10.1944
Рождение ребёнка
01.05.1946
Дочь: Чурсина Людмила Павловна
Мать ребёнка: Коршунова Александра Семёновна
Рождение ребёнка
17.04.1949
Сын: Коршунов Валерий Павлович
Мать ребёнка: Коршунова Александра Семёновна
Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
13.08.1996
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область