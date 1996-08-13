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Коршунов Павел Мефодьевич

Место рождения

Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

12.07.1921

Дата смерти

13.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1921

Отец: Коршунов Мефодий (Нефед) Прохорович

Мать: не указана

Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
17.10.1944

Жена: Коршунова Александра Семёновна

Рождение ребёнка
01.05.1946

Дочь: Чурсина Людмила Павловна

Мать ребёнка: Коршунова Александра Семёновна

Рождение ребёнка
17.04.1949

Сын: Коршунов Валерий Павлович

Мать ребёнка: Коршунова Александра Семёновна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
13.08.1996
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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