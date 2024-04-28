Поярков Леонид
Место рожденияг.Зубцов Калининская обл.
Дата рождения24.06.1908
Дата смерти?.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1908
Отец: Поярков Иван
г.Зубцов Калининская обл.
Работа или профессия
С 1943
инженер по электро и спец оборудованию 19 краснознаменного истребительного авиационного полка | инженер капитан
Военная награда
30.03.1943
Медаль за боевые заслуги
Военная награда
07.09.1944
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
?.08.1959