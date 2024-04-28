Поярков Леонид 24.06.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поярков Леонид

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Место рождения

г.Зубцов Калининская обл.

Дата рождения

24.06.1908

Дата смерти

?.08.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1908

Отец: Поярков Иван

Мать: Пояркова (Кобылкина) Анна

г.Зубцов Калининская обл.
Работа или профессия
С 1943
инженер по электро и спец оборудованию 19 краснознаменного истребительного авиационного полка | инженер капитан
Военная награда
30.03.1943
Медаль за боевые заслуги
Военная награда
07.09.1944
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
?.08.1959

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