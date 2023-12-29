Философова Авдотья Петрова
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Философова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Философов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Философова) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Философов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Философов Иван Никитин
Рождение ребёнка
12.02.1779
Дочь: (Философов) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Философов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Философов Иван Никитин