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Философова Авдотья Петрова

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Философова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Философов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Философова) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Философов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1779

Сын: Философов Никита Иванов

Отец ребёнка: Философов Иван Никитин

Рождение ребёнка
12.02.1779

Дочь: (Философов) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Философов Иван Никитин

Рождение ребёнка
1781

Сын: Философов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Философов Иван Никитин

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