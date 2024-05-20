Оводов Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОводов Алексей

Оводов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оводов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оводов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Оводов Егор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Оводова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Оводов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Терновая Погореловка, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Левеева (Оводова) Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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