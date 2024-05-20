Оводов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оводов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оводов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Оводова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: не указана
Терновая Погореловка, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Левеева (Оводова) Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно