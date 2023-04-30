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Лихачёв Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1956

Отец: Лихачев Николай Михайлович

Мать: Лихачева Галина Сергреевна

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